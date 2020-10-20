الوطنية للانتخابات: الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع بالعلامة المائية

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم من طباعة بطاقات الاقتراع بالعلامة المائية ومحاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين، الخاصة بانتخابات مجلس النواب لتسليمها للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية من المحاكم الابتدائية يومى الخميس والجمعة.





وتتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابى وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردي، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة فى كل دائرة انتخابية.





وتحمل بطاقات الاقتراع علامة مائية مع وضع مسلسل لكل بطاقة فى دفاتر محددة بحيث يصعب التلاعب فيها حرصا على سلامة ونزاهة وشفافية الانتخابات، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن ارادة الشعب المصرى.





وتجرى الهيئة التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسهم الهيئات القضائية التى تتولى الاشراف على الانتخابات حيث تم تحديد أكثر من 18 ألف قاض سيتولون الاشراف على اللجان الفرعية والعامة.



