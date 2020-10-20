رئيس مجلس مدينة منوف يزور المدرسة الأسقفية

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تفقد أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف اليوم المدرسة الأسقفية والتابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر للتأكد من مدى إتباع المدرسة للإجراءات الاحترازية في ظل وباء كورونا.



وأشاد الليثى أثناء مروره على الفصول بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والصحة من الإجراءات الوقائية المتبعة فى التباعد الإجتماعى بين الطلاب والتعقيم والنظافة والإلتزام من هيئة التدريس والطلاب.



من جانبه قال "مجدى أبو السعد" مدير المدرسة فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم: سعدنا بزيارة رئيس مركز ومدينة منوف اليوم حيث أشاد بالبداية الرائعة للعام الدراسى الجديد من خلال تطبيق وإتباع كل الإجراءات الإحترازية وإنضباط العملية التعليمية منذ الساعات الأولى للعام الدراسي.



واستكمل أبو السعد: سعيد جدا بالجهد الكبير من العاملين فى المدرسة سواء عمال أو مدرسين أو وكلاء مراحل مما يجعل العام الدراسي وبرغم إنه عام استثنائي إلا إننا نتفائل بإجتيازه بنجاح مهنئين الطلبة وأولياء الأمور بالبداية الجديدة للعام الدراسي.





المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.