ساريتش يرفض الرحيل عن أهلي جدة

رفض البوسني ألفيس ساريتش لاعب فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، طلب إدارة ناديه بشأن التوصل إلى تسوية مالية من أجل إنهاء التعاقد معه بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.





وكشفت صحيفة"الرياضية" السعودية، عن رغبة الأهلي في التخلص من ساريتش والتعاقد مع لاعب أجنبي بديل للاستفادة من خدماته، وذلك بسبب غياب ساريتش الذي قد يطول.





وأضافت أن اللاعب البوسني قدم صورة من تقارير طبية لإدارة ناديه توضح إمكانية عودته للمشاركة مع الفريق في يناير من العام المقبل، وأن غيابه عن الفريق لن يطول لأكثر من شهرين.





وكانت إدارة الأهلي قدمت مقترحا للاعب بإسقاط أسمه من قوائم الفريق من أجل الاستفادة من لاعب أجنبي آخر، دون فسخ عقد اللاعب البوسني، وذلك لحين عودته من الإصابة، حيث وافق ساريتش مبدئيا قبل أن يغير رأيه بعد نتائج التقارير.





وأوضحت "الرياضية" أن إدارة الأهلي تريد التعاقد مع بديل لساريتش في خط الدفاع بطلب من الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، لكن في حال إصرار ساريتش على البقاء سيضطر الفريق لمواصلة الدوري بستة لاعبين أجانب خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البوسني يقدر بمبلغ سبعة ملايين يورو.





وكان الأهلي استهل مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الباطن 1/ صفر في المرحلة الأولى من المسابقة.



