توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال في جدة

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توقّع أمانة محافظة جدة غدًا الأربعاء عقدًا استثماريًا لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة بنطاق بلدية أبرق الرغامة شرق المحافظة. وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.



يأتي المشروع ضمن توجهات الأمانة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطوير سكن العمالة ومعالجة أوضاعه وتقديم تشريعات تسهم في خلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.



وأوضحت أمانة جدة، أن مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال جاء وفقًا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، والتي تهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة وتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، كما ستحقق مثل هذه المشاريع فرصًا استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع وتسهم في توفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.