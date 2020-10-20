أنا متحمسة كتير.. نوال الزغبى تروج لطرح أغنية جديدة لها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة نوال الزغبى، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلنت فيها عن صدور أغنية جديدة لها.

حيث كتبت "الزغبى" فى التغريدة قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت راح تسمعوا شي جديد... وانا متحمسة اكتر منكن".

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

أنا متحمسة كتير.. نوال الزغبى تروج لطرح أغنية جديدة لها
أنا متحمسة كتير.. نوال الزغبى تروج لطرح أغنية جديدة لها

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