بإطلالة جذابة.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة روبي، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "روبي" في الصورة التى نشرتها بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا به عددا من الألوان مما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن شركة Lagoonie كشفت عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل بره المنهج بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريبًا بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وعبرت شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عن حماسها لبدء العمل بالفيلم، قائلة: "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حاليًا في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".
بإطلالة جذابة.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام
بإطلالة جذابة.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

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