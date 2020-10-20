نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد والرابط

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:41 م
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020
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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد والرابط 

يمكنك التعرف على الحدود الدنيا لجميع الكليات والمعاهد للطلاب الذين ظهرت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 الخاصة بهم والتى أعلنتها وزارة التعليم العالى، من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 الموجود على بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg والتى تم تسجيل رغبات طلال الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

وقررت وزارة التعليم العالى فتح باب تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.

وبلغ عدد طلاب الذين تقدموا لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى 2020 نحو 212 ألفًا و446 طالبًا وطالبة، وهو عدد يزيد بنحو 15 ألفًا و300 طالبًا وطالبة عن عدد الطلاب المتقدمين للتنسيق العام الماضى، وتم ترشيح عدد 204 ألفًا و980 طالبًا وطالبة ، للكليات والمعاهد، في حين استنفد نحو 7 آلاف و466 طالبًا وطالبة الرغبات.

ووستقوم وزارة التعليم العالى بإعادة فتح رابط تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين والمتخلفين عن التقدم للتنسيق من طلاب الدبلومات الفنية نظامى 5 و3 سنوات وأيضًا طلاب المعاهد المتوسطة.

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السرى من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg أو من خلال الرابط المباشر (اضغط هــنـــــــــــا).

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد والرابط 

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 الحدود الدنيا للكليات والمعاهد

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