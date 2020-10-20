فرجاني ساسي يصل القاهرة بصحبة بعثة الوداد المغربي

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة قادما من المغرب منذ قليل.





وكان اللاعب قد تخلف عن العودة مع بعثة الزمالك لانتظاره نتيجة المسحة الطبية الخاصة به بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وعاد اللاعب اليوم بصحبة بعثة فريق الوداد المغربي التي تستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة به.





وكان الزمالك قد حقق انتصار ثمين على حساب فريق الرجاء المغربي بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.







