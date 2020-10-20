سقوط ضحايا في قصف تركي بمنطقة ديرك شمال شرقي سوريا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا في قصف نفذته طائرة تركية في منطقة ديرك شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق، قصفت تركيا وفصائل سورية موالية لها، مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، فيما يبدو تمهيدا "لأمر ما".

وبحسب المرصد السوري، تجدد القصف التركي على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه في شمالي محافظة حلب، تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.

وقصفت الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة، قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.

وتواصل تركيا والفصائل الموالية، استفزاز الأكراد على ما يبدو، لكن لم يتضح الهدف من وراء هذا الأمر، وحاولت حاولت قبل أيام التقدم إلى المناطق الكردية، لكن محاولتها باءت بالفشل.