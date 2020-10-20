سقوط ضحايا في قصف تركي بمنطقة ديرك شمال شرقي سوريا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:38 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا في قصف نفذته طائرة تركية في منطقة ديرك شمال شرقي سوريا.

 

وفي وقت سابق، قصفت تركيا وفصائل سورية موالية لها، مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، فيما يبدو تمهيدا "لأمر ما".

 

وبحسب المرصد السوري، تجدد القصف التركي على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه في شمالي محافظة حلب، تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.

 

وقصفت الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة، قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.

 

وتواصل تركيا والفصائل الموالية، استفزاز الأكراد على ما يبدو، لكن لم يتضح الهدف من وراء هذا الأمر، وحاولت حاولت قبل أيام التقدم إلى المناطق الكردية، لكن محاولتها باءت بالفشل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصف جوي قصف تركي سوريا تركيا

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان في عزاء محمود ياسين

منذ ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الاهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لموقعة الوداد

منذ ساعة و 28 دقيقة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 8 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

قصف تركي يطال مناطق الأكراد شمال حلب

العراق: جرحى بقصف تركي في إقليم كردستان

عاجل... اتفاق بين الحكومة السورية والأكراد للتعاون في مواجهة "العدوان التركي"

قتلى من الجيش السوري بقصف تركي في بلدة عين عيسى

اشتباكات عنيفة بين قسد وموالين لتركيا بسوريا

الجيش التركي والفصائل الموالية له تشن هجوما على نقاط سورية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان في عزاء محمود ياسين

02:57 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»