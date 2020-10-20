بوسي شلبي تروج لـ حلقتها مع كريم عبدالعزيز ووالده

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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روجت الاعلامية بوسي شلبي، عن حلقتها الجديدة اببرنامجها الشهير "أحلى النجوم مع بوسي شلبي" المذاع عبر فضائيات قناة المحور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "شلبي" بنشر فيديو للحلقة والتي يظهر فيها الفنان كريم عبدالعزيز ووالدة المخرج محمد عبدالعزيز، وعلقت على الفيديو قائلة:" انتظرونا اليوم علي المحور#المحور#كريم_عبدالعزيز #أحلي_النجوم_مع_بوسي_شلبي".

في سياق متصل، تقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم وحياتهم الشخصية والمواقف التى تتطرق لهم.

وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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