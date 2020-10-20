موعد وصول بعثة الوداد إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد إلى مطار القاهرة الدولي الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكانت بعثة الفريق المغربي قد غادرت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حيث تستغرق الرحلة نحو ٥ ساعات ونصف حتى الوصول إلى القاهرة.


ومن المنتظر أن يتواجد في مطار القاهرة وفد إداري من النادي الأهلي لاستقبال بعثة الفريق المغربي فور وصولها.


وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب على الوداد المغربي بهدفبن دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.


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