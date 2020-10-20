زيدان يتحدث قبل مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مواجهة فريقه غدًا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"من المهم العودة إلى دوري الأبطال، وما نريده هو أن نبدأ بشكلٍ جيد".









وتابع :"في العام الماضي بعد خسارتنا ضد مايوركا، ما فعلناه هو ما نريده الآن بعد خسارتنا ضد قادش، سنقاتل من أجل القيام بذلك بشكل جيد، حتى يشعر جماهيرنا بالفخر، وقد تكون هناك صعوبات من وقتٍ لآخر".









وزاد :"نعرف من نحن ونعرف ماذا نريد، هناك الكثير ممن يريدون الفوز بالبطولة، وهذا ما سنفعله، ستكون هناك لحظات صعبة بالتأكيد وهذا أمر منطقي".









وواصل :"أقوى، لقد استحقينا الانتقاد في المباراة الأخيرة، وهذا ما يحدث هنا في ريال مدريد عند الخسارة، أنا المسؤول الأول وليس اللاعبون فقط، هم يقاتلون، ونريد تغيير الوضع غدًا".









وأشار :"سيرخيو راموس لديه مشكلة في الوقت الحالي ولم يتدرب معنا صباح اليوم، لا نريد المخاطرة حيث أنه يشعر بعدم الراحة، سنرى غدًا".









وأوضح :"هذا الفريق أظهر بأنه في اللحظات الصعبة يظهر بشكلٍ جيد، هذه البداية كان بالإمكان إتمامها بشكلٍ أفضل، وهذا ما سنفعله غدًا، أنا مقتنع بأننا سوف نتحسن".









وأردف :"كرة القدم تغيرت، أصبحت الحدة العالية اليوم هي أفضل وسيلة، وعليك التدرب بقوة من أجل ذلك، وأنا أؤيد ذلك، علينا الذهاب للمباراة والضغط، وهناك أفكار أخرى من مواصلة اللعب والانتظار، لكنها ليست لي".