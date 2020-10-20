محافظ كفر الشيخ: 80 ألف و436 طلب تصالح بقيمة 391مليون و49 الف جنيه

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 80 الف و436 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 391مليون و49 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

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