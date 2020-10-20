مدرب حوريا كوناكري: روح باريس سان جيرمان تقودنا لعبور بيراميدز

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قال لامين ندياي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي حوريا كوناكري الغيني أن مواجهة بيراميدز في نصف بطولة الكونفدرالية الإفريقية ستكون صعبة للغاية على الرغم من أن الفريق في حالة ذهنية جيدة منذ شهر يونيو الماضي.


وفي تصريحات صحفية لشبكة "Africa Top Sports" أضاف ندياي: " فريقنا ليس على المستوى مثل الخصم المصري الذي قام لعب مباريات الدوري في بلده لكننا في نفس موقف باريس سان جيرمان الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم إلغاء الدوري الفرنسي".


يُذكر أن بيراميدز يواجه حوريا كوناكري الغيني اليوم الثلاثاء لحساب نصف النهائي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لتحديد المتأهل الثاني للمشهد الختامي لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي أطاح بمواطنه فريق نادي حسنية أكادير.

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