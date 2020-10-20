طارق توفيق نائبا أول لرئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط





انتخب طارق توفيق – نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية نائبا أول لرئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط BUSINESSMED خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط الآن.





من الجدير بالذكر أنه قد تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط ليكون للاتحاد عدد 2 نواب من جنوب المتوسط – نائب أول يتم تصعيده لشغل مقعد الرئيس في الدورة التالية للاتحاد، ونائب ثاني يتم تصعيده في الدورة التالية لمقعد نائب أول.









وفي ضوء ذلك سيشغل اتحاد الصناعات المصرية رئاسة اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط في الدورة القادمة بعد ثلاثة سنوات خلفا للرئاسة الحالية لاتحاد الصناعات الإيطالي.









وقد ترشح لهذا المنصب بخلاف طارق توفيق، نبيل حنا فهد – نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لبنان، والسيد فتحي الجغبير – رئيس غرفة صناعة الأردن، وقد جاء فوز اطارق توفيق بأغلبية الأصوات.









وفي كلمته أمام الاتحاد أكد طارق توفيق على أن اتحاد الصناعات المصرية سيوفر ما لديه من خبرات من خلال الكوادر المتخصصة بالاتحاد سواء في مجال علاقات العمل أو المسئولية المجتمعية للمؤسسات أو المرأة في مجال الأعمال أو العلاقات الدولية أو خدمات تطوير الأعمال وغيرها من المجالات التي يملك اتحاد الصناعات فيه خبرات وكوادر يمكن من خلالها دعم دور اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.





كما أوضح طارق توفيق أن اتحاد الصناعات المصرية من خلال الغرف الصناعية الأعضاء والمنشآت الصناعية التابعة لها حريصون على مشاركتهم في أنشطة الاتحاد لتحقيق التكامل الاقتصادي ولتدعيم العلاقات التجارية على مستوى منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.





وعرض طارق توفيق رؤيته للمجالات التي يمكن لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط الانخراط فيها بشكل أكبر خلال الأعوام الستة القادمة (فترة رئاسة الاتحاد الإيطالي، ثم رئاسة اتحاد الصناعات المصرية التي تليها) والتي تضمنت ابداء الرأي في قضايا التجارة العالمية ودور منظمة التجارة العالمية والإصلاحات اللازمة، وبناء علاقات ومواقف مشتركة مع التنظيمات الدولية للأعمال مثل تحالف الأعمال الدولي ومنظمات أعمال دول ال20، فضلا عن ايلاء أهمية خاصة لتعظيم التكامل من خلال سلاسل القيمة على مستوى إقليم حوض البحر المتوسط، وكذلك الانخراط في أعمال القمة الاقتصادية الأوروبية الأفريقية بدور بارز يعزز من التعاون الأوروبي الأفريقي.





كما تقدم طارق توفيق بالشكر للرئيس السابق لاتحاد منظمات أعمال البحر المتوسط والجهاز التنفيذي للاتحاد على ما بذلوه من جهد خلال الدورة الماضية للاتحاد.





من الجدير بالذكر أن اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط أنشئ ليكون الاتحاد المقابل لاتحاد منظمات الأعمال الأوروبية لتحقيق التعاون الأورومتوسطي على مستوى منظمات الأعمال، ويضم في عضويته منظمات الأعمال الرئيسية من (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، تركيا، مصر، تونس، لبنان، الجزائر، الأردن، المغرب، سوريا، فلسطين).





واتحاد الصناعات المصرية هو عضو مؤسس في هذا الاتحاد منذ عام 2002، وسبق له شغل مقعد رئاسة الاتحاد مرة منذ انشائه.



