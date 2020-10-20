لجنة الضرائب توفر خدمات تلقي واستيفاء الإقرارات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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في إطار ما يقدمه اتحاد الصناعات المصرية من خدمات وتسهيلات لقطاع الصناعة في مصر، وفي مبادرة جديدة لها، أعلنت لجنة الضرائب والجمارك (قطاع الضرائب) برئاسة  محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة عن توفير خدمة جديدة لأعضائه من الغرف الصناعية.

وكانت لجنة الضرائب بالاتحاد قد قامت بتوفير كافة الـنماذج والإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية (صناعي - سكني – تجاري) واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتلقي الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية.

وأوضح البهي أنه وبالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية فقد تم تخصيص يومين أسبوعياً يتواجد خلالهما مـختصين مـن المصـلــحة في مكتب الإرشاد الضريبى بالاتحاد لمعاونة أعضاء الاتحاد في إستيفاء الإقرارات الضريبية بجميع أنواعها وتلقي إقرارات الضريبة على العقارات المبنية بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي من شأنه التيسير على الأعضاء بشكل كبير في الحصول على هذه الخدمة في مكان واحد لجميع أنواع العقارات الخاصة بهم مما يوفر لهم الوقت وكذلك يوافيهم بالمعلومات الدقيقة والردود الوافية لكافة استفساراتهم ومتطلباتهم.

بالإضافة، فإنه جدير بالذكر أن لجنة الضرائب والجمارك تقوم حالياً بالإعداد لإقامة سلسلة من الندوات التعريفية وورش العمل لشرح ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية مثل منظومة الفاتورة الالكترونية وقانون التجاوز عن غرامات التأخير والاقرارات الضريبية الالكترونية والتى ستصبح الزامية هذا العام على كافة أنواع الشركات وغيرها.

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