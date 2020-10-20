



موقع دعم مصر tamwin.com.. رابط مباشر لإضافة المواليد الجدد 2020 على البطاقات التموينية





موقع دعم مصر tamwin.com، ازداد البحث عن موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تسجيل رابط إضافة المواليد الجدد خلال الفترة الحالية، ولهذا يحرص أغلب المواطنين على تسجيل أبنائهم وضمهم إلي بطاقتهم التموينية للحصول على الدعم التمويني، وسوف نعرض لكم خطوات تسجبل المواليد الجدد عبر بطاقة التموين.





موقع دعم مصر tamwin.com

يعد موقع إدارة دعم مصر هو الموقع الرسمي التابع إلي وزارة التموين لتسجيل الموليد، كما يمكن للمواطنين إجراء العديد من الخدمات عبر موقع التموين ومنها تحديث بيانات البطاقة التموينية وإستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد بالإضافة إلي تقديم طلبات الفصل الاجتماعي من دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب التموين خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.





إضافة المواليد الجدد

ونعرض خلال السطور التالية خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر:





فتح رابط موقع إدارة دعم مصر.

النقر على إضافة المواليد الجدد.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

تسجيل الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

تسجيل رقم الموبايل لصاحب البطاقة.

تحديد المحافظة.

التأكد من صحة البيانات الخاصة بالبطاقة التي تظهر أمامك على الشاشة.

النقر على التالي.

كتابة بيانات المولود المراد إضافته للبطاقة.

النقر على "حفظ".





ونؤكد أنه بمجرد قبول إضافة المولود على البطاقة التموينية يتم إضافة حصته التموينية للبطاقة مع بداية الشهر الجديد،ونشير إلي أن قيمة الدعم التمويني للفرد 50 جنية لحد أقصي أربع أفراد وبداية من الفرد الخامس تكون قيمة الدعم التمويني 25 جنية.



