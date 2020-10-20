رانيا يوسف تشوق جمهورها بصورة "عرفتو انا فين"





وظهرت رانيا، وكانت ترتدي تيشرت نبيتي وبنطلون جينز أزرق ونظارة شمس سوداء، وتركت شعرها الليث منسدلاً علي كتفيها في خفة ونعومة.





وعلقت "يوسف" علي الصورة قائلة: "مدينة من أجمل المدن المصرية وأهلها معروفين بأحلي ناس وأطيب ناس عرفتو انا فين؟؟" وذلك لتثير جمهورها بصورة.





وفي سياق آخر تواصل رانيا يوسف، حالياً تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها بطولته النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها من مركب صغير وسط النيل وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".