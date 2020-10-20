شيخ الأزهر يوافق على فتح فصول علمى بمعهد فتيات ترسا بطوخ

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على فتح فصول علمي بمعهد فتيات ترسا بطوخ، إلى جانب الفصول الأدبي حفاظًا على الفتيات بالقرية والقرى المجاورة، حيث أن المعهد يخدم خمس قرى أي مايقرب من 200 ألف نسمة.

قال الدكتور مصطفى يوسف حجاج نائب رئيس جمعيه المحافظه على القران الكريم المشرفه على بناء المعهد ان فضيلة الإمام الاكبر ارسل لجنه برئاسة الدكتورحمدي طعيمه وكيل وزارة بالتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الازهرية وتضم والدكتور اسماعيل الشربيني مستشار بقطاع المعاهد الازهرية والدكتور محمد المهدي بقطاع المعاهد الازهرية والدكتور ايمن طنطاوي باحث بادارة البحوث الفنية بالمشيخة والشيخ جمال عمود مدير ادارةالتعليم الأزهر بطوخ.والشيخ عادل محمود مدير التعليم الثانوي بمنطقة القليوبية ورزق السيد مدير التخطيط والمتابعه والمهندس حسن فرج مدير الادارة الهندسية بالمنطقه والمهندس أمير عبدالحميد
و تفقدت اللجنه المعهد تمهيدا لاستكمال المرحلة العلمية لفتح اول ثانوي علمي بالمعهد لخدمة طالبات خمس قري مجاوره لقرية ترسا مما يساعدهم علي النهوض بالتعليم الازهري الصحيح

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