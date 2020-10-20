استعداداً للمباريات الإفريقية للأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعض المنشآت باستاد القاهرة الدولى تضمنت الملعب الرئيسي وذلك في ضوء الاستعدادات الخاصة باستضافة المباراتين المرتقبتين للأهلى والزمالك ضمن منافسات إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتهما على الملعب الرئيسي استاد القاهرة الدولى يومي الجمعة والسبت المقبلين، فضلًا عن استضافة المباراة النهائية للبطولة الأفريقية حال تأهل أحد او كلا من الأهلى الزمالك لنهائي البطولة.

ومن جانبه، صرح الدكتور أشرف صبحي أنه يتابع مباريات الفرق المصرية الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز ضمن منافسات بطولتي دورى الأبطال والكونفيدرالية، مشيرًا أن قرار الدولة المصرية بعودة واستئناف مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم أتي بثماره من خلال الأداء المشرف والنتائج الإيجابية التي حققها فريقا الأهلى والزمالك خلال مباريات الذهاب بالبطولة الأفريقية.

كما تضمنت جولة الوزير تفقد الصالة المغطاة الرئيسية بالاستاد والمقرر استضافتها لحفلي الافتتاح والختام وفعاليات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في يناير 2021 وتجرى منافساتها وفعالياتها على أربع صالات رئيسية هي الصالة المغطاة باستاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب إلى جانب صالات التدريب الفرعية.

واطمئن وزير الرياضة خلال جولته التفقدية ولقاءاته مع المسئولين عن أعمال تطوير الصالة المغطاة المستضيفة لفعاليات مونديال اليد عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالصالة وجاهزيتها خلال الأيام المقبلة لاستضافة المونديال.

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