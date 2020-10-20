رئيس برشلونة يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:05 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني يتواجد حالياً في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن بارتوميو كان على إتصال مباشر مع أحد أفراد أسرته الذي ثبت إصابته بالفيروس مؤخراً وقام بعزل نفسه.
ويتواجد الرئيس حالياً في الحجر الصحي لبضعة أيام الأمر الذي يجعل من المؤكد غيابه عن موقع برشلونة اليوم مع فرينكفاروزي لحساب مباريات الجولة الأولى من دوري ابطال أوروبا.
إلى أن الحجر الصحي لن يمنع بارتوميو من التواجد في مباراة كلاسيكو الأرض يوم السبت القادم والتي تجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو.
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