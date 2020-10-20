ترتيب هدافي الدوري المصري.. منافسة بين عبدالله السعيد ومحمد شريف

يتربع نجم فريق بيراميدز عبدالله السعيد على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 17 هدف.









ويأتي خلفه محمد شريف لاعب فريق إنبي في المركز الثاني برصيد 14 هدف، وبفارق 3 أهداف.









وبينما يأتي والتر بواليا لاعب فريق الجونة في المركز الثالث اللاعب برصيد 13 هدف.









ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:-





1- عبد الله السعيد بيراميدز.. 17 هدف.





2- محمد شريف إنبي.. 14 هدف.





3- والتر بواليا الجونة.. 13 هدف.





4- سيف الدين الجزيري المقاولون العرب.. 11 هدف.





5- مصطفى محمد الزمالك.. 10 أهداف.





6-محمود علاء الزمالك.. 10 أهداف.





7- جون انطوي بيراميدز.. 9 أهداف.





8- حسام حسن سموحة.. 9 أهداف.





9- باسم مرسي الإنتاج الحربي.. 8 أهداف.





10- عمرو الحلواني حرس الحدود.. 7 أهداف.





11- جونيور أجاي الأهلي.. 7 أهداف.





12- أحمد سيد الزمالك 7 أهداف.