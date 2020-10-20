صيدلة الفيوم تستقبل طلابها القدامى والجدد وعميد الكلية للطلاب الدراسة تتطلب جهد كبير

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الصيدلة حفل استقبال الطلاب القدامى بحضور الأستاذ الدكتور منى حتة، عميد الكلية والأستاذ الدكتور خالد الغندقلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد ميزار، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٠١٠٢٠.



رحبت الدكتورة منى حتة، بالطلاب القدامى والجدد فى رحاب كلية الصيدلة مؤكدة على أن الدراسة بكلية الصيدلة تتطلب بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لكل جديد كونها من الكليات التى تشهد الدراسة بها تطورا لافتًا.



وأشارت سيادتها إلى أن الدراسة بالكلية تتضمن برنامجين دراسيين هما برنامج الصيدلة العامة والصيدلة الإكلينيكية وأكدت على ضرورة الاطلاع على لوائح الكلية والمشاركة بفاعلية في برامج الأنشطة الطلابية.



وقال الدكتور خالد الغندقلي، أن الجامعات المصرية ستطبق للمرة الأولى نظام التعليم الهجين والذي يتضمن الحضور بالكلية بنسبة ٦٠% والتعلم الإلكتروني بنسبة٤٠% وأضاف أن الكلية تطبق نظام الساعات المعتمدة، مشيرًا لأهمية التواصل مع المرشد الأكاديمي للاطلاع على أنظمة التسجيل والدراسة والامتحانات.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

