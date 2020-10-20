رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مقر الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية E.E.L.U وبحضور الأستاذ الدكتور رانيا أبو السعود، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد علي أغا، المنسق العام للجامعة المصرية للتعلم الالكتروني بجامعة الفيوم.

خلال الزيارة اطمأن الدكتور أحمد جابر شديد، على انضباط وحسن سير العملية التعليمية داخل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، معربًا عن سعادته بهذا الكيان المتميز المضاف حديثًا للجامعة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم ممثلة في كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية EELU مشيرًا إلى حرص جامعة الفيوم على نجاح هذه التجربة والتي من أهم مميزاتها الحصول على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي، ونظام تعليمي جديد يعتمد على التعلم عن بعد، ونخبة من أساتذة التدريس، وقاعات محاضرات مجهزة بأحدث الأجهزة، ومناهج دراسية متطورة، إضافة إلى برامج جديدة تواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030 كما أنها تعد كيانًا متميزًا داخل المحافظة تحت مظلة جامعة الفيوم.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد عطا الله، أن التعاون المشترك بين الجامعتين شمل هذا العام كليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال بإجمالي (١١٤) طالب وطالبة وهو عدد أكبر من المتوقع نظرًا لحداثة التجربة.

كما تفقد الدكتور أحمد جابر، رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية بمقر كلية الحاسبات والمعلومات الجديد وأعمال التطوير والتشجير بالحرم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعي واتباع الإرشادات الوقائية.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يتفقد مقر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم

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