بـ 100 جنيه .. خطوات تسديد رسوم تأمين التابلت في مكاتب البريد

بدأ طلاب التعليم الأساسي العام الدراسي الجديد منذ بضعة أيام ، بينما يستعد طلاب المدارس الثانوية ، الصف الأول ، لاستلام التابلت للدراسة.





رسوم تأمين التابلت





وطالبت وزارة التربية والتعليم ، بتحذير المدارس الثانوية بأنواعها “الحكومية ، الرسمية ، اللغوية ، الخاصة ، خدمات” ، بأن الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية في الإدارة يدفعون رسوم التأمين ، تصل إلى 100 جنيه فقط في مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع أنحاء مصر.





خطوات دفع رسوم التأمين على الأجهزة اللوحية في مكاتب البريد وذلك لضمان استمرارية تغطية تأمينية للجهاز في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.





من يسدد رسوم التابلت؟





يسدد طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

يسدد طلاب الصف الثاني الثانوي، قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

يسدد طلاب الصف الثالث الثانوي، قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة، ومن لم يسدد العام الماضي، يسدد للسنة التأمينية الثانية والثالثة.

يسدد المعلمون والقائمون على العملية التعليمية، التأمين المستحق على السنة التأمينية الثالثة.





خطوات تسديد رسوم تأمين التابلت





ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإنّ ولي الأمر يتجه إلي مكتب البريد، مع نسخة من شهادة ميلاد الطالب والأصل للاطلاع عليها.

يسلّم ولي الأمر النسخة إلى الموظف المختص، وبعد الاطلاع على الأصل، وتسليم صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.





يطلب ولي الأمر عمل بوليصة تأمين التابلت تحت حساب “وثيقة تأمين التابلت” وقيمتها 100 جنيه، إذ كان الطالب مقيّدا في الصف الأول الثانوي، أو ملتزما في الصفوف التالية، ويعطي الموظف ولي الأمر إيصالا رسميا.





يتجه ولي الأمر إلى مدرسة الطالب، ويسلّم صورتين من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ويوقع على إقرار تسلم التابلت، وصورة شهادة ميلاد الطالب.



