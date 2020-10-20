البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه في ختام التعاملات .. وسط هبوط جماعي للمؤشرات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات الأجانب ، مع بداية نشاط على أسهم المضاربات و الاسهم الخبرية الذى توقف بعضها بالحد الأقصى للصعود.


 وخسر رأس المال السوقي 2.1 جنيه، ليغلق عند 621.8 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11157.6 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1942.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2854.1 نقطة.

 فقد سجلت البورصة المصرية تداولات بحوالي 879.8 مليون جنيه ، بأحجام تداول وصلت لـ 239.5 مليون ورقة منفذة علي عدد 31.3 ألف عملية بيع وشراء .

وقد تم التداول علي عدد 183 شركة ارتفع منها 55 شركة وانخفض 101 شركة وإستقر نحو 27 شركة .


وعن تعاملات المستثمرين في البورصة  ، فقد إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بحوالي 800.6 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات  المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بحوالي 682.5 مليون جنيه و 118 مليون جنيه.

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 77.1% من إجمالي التعاملات ، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب والعرب علي نسبة 19.2 % و3.5% علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات المؤسسات علي نسبة 75.1% والأفراد علي نسبة 24.8% من إجمالي التعاملات ، وذلك طبقاً لما ورد بالموقع الرسمي للبورصة المصرية .


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