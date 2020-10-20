" تحسبًا للتقلبات الجوية المتوقعة ".. محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد ويوجه بتفعيل غرفة الازمات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء من 20 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر، والتى تتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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