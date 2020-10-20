تصريحات كورتوا قبل مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


كورتوا قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"دوري الأبطال مهمٌّ جدًّا بالنسبة لنا، هذه البطولة مميزة بالنسبة للنادي، يجب أن نبدأ بشكلٍ جيد بحصد النقاط الثلاث".


وأضاف :"أشعر بأنني في حالة جيدة، لقد واصلت العمل مثل اليوم الأول، وتغيير الفريق لم يكن سهلًا أبدًا، حيث يستغرق الأمر وقتًا للتكيف".


وحول غياب راموس عن مباراة الغد قال :"هو قائدنا وسنفتقده، ولكن لدينا مدافعين من الطراز العالي، الفريق كبير وأنا أثق بهم".


وتابع :"كل شخص يحاول القيام بأفضل ما لديه، ويساعد الفريق في اللحظات الصعبة، عندما نسجل أقل عدد من الأهداف، هناك لحظة مهمة يجب أن يظهر فيها حارس المرمى".


وزاد :"عدم الوصول لمرمى الخصم في مرات عديدة؟ الأمر يعتمد على المنافسين، قادش وليفانتي كانوا يدافعون بشكلٍ جيد، ليس من السهل كسر الخطوط، وإذا كان هناك فشل هجومي، فهناك هجوم مضاد من الخصم، ونحن نحاول التحسن في هذا الجانب".


وأشار :"أنا أثق في هذا الفريق، وأننا قادرون على تحقيق دوري الأبطال، ريال مدريد دائمًا ما يبدأ كمرشح للبطولة ولدينا الجودة لفعل ذلك".


وأوضح :"الموسم طويل جدًّا، وفي الموسم الماضي لعبنا مباريات جيدة جدًّا في هذه البطولة، ريال مدريد يبقى دائمًا أحد المرشحين، لسنا المرشح الأوفر حظًّا ولكننا سننافس دائمًا".


واختتم حديثه :"من المهم العودة إلى دوري الأبطال، وما نريده هو أن نبدأ بشكلٍ جيد".

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