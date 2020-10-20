الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن عبدالعزيز

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وكالة واس، بأن الديوان الملكي السعودي، أصدر  بيانًا أعلن فيه وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقال الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

 

وأضاف البيان: "سيُصلّى على الأمير السعودي الراحل، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض".

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السعودية الديوان الملكي الأمير نواف بن سعد بن عبدالعزيز

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