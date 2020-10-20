الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن عبدالعزيز
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:33 م
وكالات
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أفادت وكالة واس، بأن الديوان الملكي السعودي، أصدر بيانًا أعلن فيه وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي السعودي: "انتقل
إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل
سعود".
وأضاف البيان: "سيُصلّى على الأمير
السعودي الراحل، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض".
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