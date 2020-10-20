الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد بن عبدالعزيز

أفادت وكالة واس، بأن الديوان الملكي السعودي، أصدر بيانًا أعلن فيه وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيُصلّى على الأمير السعودي الراحل، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض".