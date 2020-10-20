تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.26% بختام التعاملات
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:29 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% خاسراً 28 نقطة ليغلق عند مستوى 2180.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 137 مليون سهم محققة ما قيمته 174.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2389 صفقة لعدد 30 سهماً.
وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%.
وقفزت 6 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.87%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.5 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.18%.
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