تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.26% بختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% خاسراً 28 نقطة ليغلق عند مستوى 2180.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 137 مليون سهم محققة ما قيمته 174.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2389 صفقة لعدد 30 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%.