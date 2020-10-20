يسرا بخاف من الحسد والمرض وفي ناس عنيها وحشه





وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج “Its Show Time” المذاع عبر فضائيه ON “اه طبعا بخاف جدا من الحسد، وفي ناس فعلا عينها وحشة أوي،و حصلي كام موقف، منهم واحد كان ممكن اتكل فيه على الله”.





مشيرًا إلى بإنها تخاف من الغد وحدوث لها مرض قائله "“أنا بخاف من بكرا، أو إن الواحد يتعب أو يتبهدل، ومفيش حد فينا مش بيخاف من المرض

كشفت الفنانة يسرا، عن خوفها الشديد من الحسد والعين، وأن ذلك هو سبب وضعها خرزة زرقاء عبر حسابها الشخص بموقع ل إنستجرام مؤكدا بأنها تعرضت لموقف صعبه بسبب الحسد.