يسرا بخاف من الحسد والمرض وفي ناس عنيها وحشه

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة يسرا، عن خوفها الشديد من الحسد والعين، وأن ذلك هو سبب وضعها خرزة زرقاء عبر حسابها الشخص بموقع ل إنستجرام مؤكدا بأنها تعرضت لموقف صعبه بسبب الحسد.


وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج “Its Show Time” المذاع عبر فضائيه ON “اه طبعا بخاف جدا من الحسد، وفي ناس فعلا عينها وحشة أوي،و حصلي كام موقف، منهم واحد كان ممكن اتكل فيه على الله”.


مشيرًا إلى بإنها تخاف من الغد وحدوث لها مرض قائله "“أنا بخاف من بكرا، أو إن الواحد يتعب أو يتبهدل، ومفيش حد فينا مش بيخاف من المرض

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