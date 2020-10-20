الاهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لموقعة الوداد

أكد الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الأهلي جاهزية أحد نجوم الفريق للموقعة المرتقبة التي يستعد لها المارد الأحمر ضد الوداد المغربي لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة القادم على موقع إستاد القاهرة الدولي.









وقال الجهاز الطبي للقلعة الحمراء أن محمد مجدي أفشة جاهزة لموقعة الإياب التي تنتظر الفريق ضد العملاق المغربي بعد أن عانى خلال مباراة الذهاب من إصابة على مستوى الضلوع يوم السبت الماضي.









يُذكر أن الأهلي نجح في حسم لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء بالدار البيضاء ووضع قدماً في النهائي بفضل ثنائية محمد مجدي أفشة والتونسي علي معلول.



