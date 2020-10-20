ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:27 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6245.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 11.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4465.90 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 253.6 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة.


 وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.
 
وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.11%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.24% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.78%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 5.91%.

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