ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6245.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 11.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4465.90 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 253.6 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة.









وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.