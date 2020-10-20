يسرا عن عمليات التجميل محدش فينا عايز يكبر

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عبرت الفنانة يسرا، عن رأيها في عمليات التجميل التي تغير ملامح الوجه تماما والذي خضع لها بعض الفنانين مؤخرا.





وقالت: يسرا خلال لقائها في برنامجبرنامج “Its Show Time” “كلنا ممكن نحتاج لعمليات التجميل أو البوتكس، لكن لما نغير الهوية والشخصية بتاعتك اللي أنا عارفاكي بيها، أكيد هيحصل فصلان بيني وبينك





وأضافت "إنما تحلي نفسك وتاخدي وتاخدي بالك من تجاعيدك، ده حلو أوي، وكلنا محدش فينا عايز يكبر، لكن أنا بشوف إن اللعب الكتير في الوش وحش، إلا لو لايق عليكي جدا ومحليكي، يبقى برافو، لكن أنا بخاف من اللعب الكتير”.