بشرى سارة للزمالك قبل مباراة الرجاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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انضم التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الى بعثة الوداد المغربي المقرر وصولها إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه ساسي الى مطار الدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء للإنضمام إلى بعثة فريق الوداد المغربي المقرر وصولها القاهرة عصر اليوم .

وكان فرجاني ساسي قد أعلن عن سلبية المسحة التي خضع لها للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إيجابية المسحة الأولى قبل مواجهة الرجاء.

يواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ط، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز الأبيض بهدف نظيف.

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