وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
الفجر
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اشادت الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بالجهود غير التقليدية لمؤسسة صناع الخير للتنمية فى خلق فرص عمل واعدة لشرائح متعددة من الاهالى بالقرى الأشد إحتياج.

 جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لمصنع سجاد صناع الخير الذى اقامته المؤسسة بدعم عدد من المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية وذلك بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم ضمن جهود صناع الخير لاعادة اعمار وتنمية وتطوير القرية وتسليم الوزيرة والمحافظ لعدد من المنازل التى اضيرت من جراء السيول الاخيرة وتم اعادة اعمارهم بشكل كامل بالشراكة بين وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير من خلال مبادرة حياة كريمة. 

وأعربت الوزيرة خلال الزيارة عن تقديرها لفريق عمل صناع الخير والروح الشبابية التى تسود المؤسسة وما يقدمونه من افكار مبتكرة لمواجهة المشكلات الحياتية الأصعب داخل القرى الأشد إحتياج،وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم خلال الزيارة علي أن صناع الخير ومن خلال كل ما قدمته من جهود تنموية خدمة لشرائح غير القادرين فى أنحاء الفيوم هى نموذج جيد للعمل الأهلي المصري.

وأكد حرص الجهاز التنفيذى للدولة بالمحافظة على دعم جهود العمل الأهلي الجادة وأن المحافظة فى هذا الصدد سوف تقدم كل الدعم من أجل توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لإستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، في إطار حرص المحافظة على إستغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.

ودعا الانصارى إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد صناع الخير، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

من جانبه أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤسسة سعت من خلال تنفيذ مصنع السجاد بقرية دار السلام إلى أحياء فكرة القرية المصرية المنتجة لمنتج واحد بما يعود بالنفع على كل الاهالى بالقرية من خلال خلق فرص عمل متنوعة وما يمكن القرية من المنافسة بمنتجها ومجابهة مشكلات الأنتاج والتسويق.

واضاف زمزم أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي 12 نولًا للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنيه.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت باعادة اعمار وتنمية كل المنازل التى اضيرت بالسيول فى انحاء الفيوم وعددها 21 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة وقامت بفرش المنازل باثاث كامل كما قامت باعادة اعمار وتنمية قرية دار السلام بشكل كامل فقامت باعادة اعمار المنازل المتهالكة بها وفرشها باثاث كامل كما قامت بتقديم العديد والعديد من الخدمات الطبية فى مجال العيون والقلب وقامت ايضا بتوزيع عدد من المشروعات التنموية الصغيرة وتوصيل وصلات مياه شرب نقية فضلا عن تنفيذ مصنع للسجاد.
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا
وزيرة التضامن تشيد بجهود صناع الخير غير التقليدية في خلق فرص عمل بالقرى الأشد احتياجا

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