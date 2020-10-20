بوادر أزمة نارية بين ميسي وكومان

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صراع جديد مع مديره الفني في البلوجرانا الهولندي رونالد كومان.









وقال برنامج " الشيرنجيتو " الإسباني أن كومان كان يختار الكلمات بعناية خلال الحوار الذي أجراه مع بعض وسائل الإعلام الهولندي لعدم إزعاج ميسي حيث أنه يدرك أن الأمر من الممكن أن يضعه في مشاكل.









وأشار البرنامج إلى أن ميسي والمحيطين به قد أغضبتهم الطريقة التي تناول بها كومان التصريحات الأخيرة حول أزمة رحيله وكيف أن يتم تناقل هذه الأمور على العامة.



