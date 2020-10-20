سلبية نتيجة المسحة الطبية لجميع لاعبي الزمالك

أسفرت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، عن سلبية جميع اللاعبين عقب العودة من المغرب بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.









وكانت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قد أجرت مسحة كورونا في مطار القاهرة الدولي وذلك عقب وصولها من المغرب مساء اليوم بعد مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الزمالك بهدف دون رد بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.









وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة العودة أمام الرجاء.









ويخوض الزمالك مباراة العودة أمام الرجاء بالقاهرة السبت المقبل، ويكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.



