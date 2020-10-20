توقعات بوصول دين ألمانيا إلى 71 % من الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يصل مستوى دين ألمانيا إلى 71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يزيد إنفاق البلاد في سبيل تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.





وأظهرت الوثيقة أن المستوي المتوقع في العام المقبل عند 70.25 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بسبب التعافي المتوقع للاقتصاد.





وكان وزير المالية أولاف شولتس قد قال في وقت سابق هذا العام إن مستوى دين ألمانيا قد يرتفع لحوالي 75 أو 80 بالمئة من أقل من 60 بالمئة في 2019.