اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو إلى 19.9 مليار دولار

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 19.9 مليار دولار في أغسطس من 17 مليار يورو في يوليو بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي.





وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 بالمئة في العام السابق، ما يرجع في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية.