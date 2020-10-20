1 مليار و314.5 مليون جنيه قيمه قروض برنامج "مشروعك" نفذ بها 12.122 مشروعا انتاجيا وخدميا

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان القيمه الاجماليه لقروض المشروعات الانتاجيه والاستثماريه والخدميه الممنوحه من قبل برنامج" "مشروعك" حتى اليوم ومنذ بدء تنفيذ المشروع بلغت 1 مليار و314.5 مليون جنيه تم بها تنفيذ 12.122 مشروعا انتاجيا وخدميا بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة.



وساهمت فى توفير 25.600 فرصة عمل لشباب ومواطنى المحافظة، واضاف المحافظ بان الدقهلية بهذا العدد من المشروعات وقيمة القروض الممنوحه وفرص العمل التى وفرتها تلك المشروعات فانها بذلك حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية.



كما اضاف المحافظ بان ترتيب افضل خمس مراكز من حيث قيمه القروض شملت المنزلة -ميت غمر -السنبلاوين -بلقاس -اجا، اما الترتيب لافضل خمس مراكز من حيث عدد المشروعات شملت المنزلة- واجا- بلقاس السنبلاوين -ميت غمر.



واكد محافظ الدقهلية على اهمية السعى الدائم من قبل الجهات المانحة وفى مقد متها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحليه.



وقد جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد ابوزيد مدير عام إدارة مشروعك على الدكتور " مختار " بشان نشاط ادارة برنامج مشروعك بالمحافظه.



وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهليه.



جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب واتاحة فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال القروض الميسرة لاقامة مشروعات الشباب من الجهات المانحة..