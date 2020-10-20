إنتر ميلان يسعىى لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع أحد لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.









ويسعى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، في تعزيز دفاعات النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.









وتابع الموقع، أن إنتر ميلان يفكر في عرض المدافع الهولندي ستيفان دي فري، بالإضافة لواحد من الثنائي كريستيان إيركسن أو ستيفانو سينسي على ريال مدريد، مقابل ضم فاران.









وأشار الموقع، أن مهمة إنتر ميلان لن تكون بالسهلة في ضم فاران، خصوصًا أن ريال مدريد لن يفرط في الدولي الفرنسي بأي ثمن.