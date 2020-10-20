أول تعليق لحجازي بعد التعادل مع بيرنلي في البريميرليج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شارك الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون في تعادل فريقه مع بيرنلي في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس الاثنين لحساب مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.


وكتب حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " من الجيد العودة بشباك نظيفة العديد من الأشياء الإيجابية للبناء عليها في المباريات القادمة .


يُذكر أن حجازي غاب عن المشاركة مع فريقه في الجولات الأربعة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً قبل أن يشارك أساسياً ضد بيرنلي وينجح في خروج فريقه بنقطة التعادل.

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