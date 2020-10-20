"الأسقفية" تستضيف اللقاء الدوري للجنة الرعاية التابع لمجلس كنائس مصر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استضافت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اللقاء الدورى للجنة الرعاية المنبثق من بمجلس كنائس مصر وذلك بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك إذ تجتمع اللجنة مرة كل شهر فى ضيافة كنيسة مختلفة لمناقشة أعمال اللجنة.

عرض القس بطرس فؤاد رئيس لجنة الكهنة والرعاة الحالى رؤية لجنة الرعاية على دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بيان بنشاط اللجنة منذ تأسيسها.


كما استعرض رؤية اللجنة حول كيفية تعميق التواصل الروحى والفكرى والاجتماعى بين الكهنة والقسوس فى الكنائس الخمسة الأعضاء في مجلس كنائس مصر


كما تضمنت الجلسة مناقشة قضايا مثل كيفية تطوير الخدمة في الكنائس المحلية وعقد مؤتمر سنوى كبير يناقش موضوعات بعينها بالإضافة إلى إقامة أنشطة ترفيهية كما ناقشت اللجنة إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي للجنة الرعاية.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.

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