رانيا يوسف تثير حيرة جمهورها بهذه الطريقة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على الجينز، وعلقت قائلة"مدينة من أحلى المدن المصرية، أهلها معروفين أنهم احلى وأطيب ناس، عرفتوا أنا فين".


يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .

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