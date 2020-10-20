مستشار عسكري: حفل تخرج الكلية الحربية رسالة طمأنة للشعب (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه بالإرادة السياسية القوية والإرادة داخل الشعب المصري يمكننا مجابهة التحديات المتمثلة في الخداع والتشكيك والتكذيب والمعلومات المكذوبة ومحاولة نشر الفتنة داخل الشعب المصري من خلال الوعي.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوعي يتأتى من خلال العمل المنتظم والانضباط العسكري، وتأصيل قيم الولاء والانتماء، والتعامل مع التحديات من خلال إثراء القيمة.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك تطور نوعي وعلمي وتكنولوجي في الكليات العسكرية والخريجين يكونوا مرتبطين بالتطويرات المتلاحقة، بما يساهم في إعداد جيش قادر على مواكبة العصر وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي، وتقديم رسالة للعالم اجمع أننا دولة قادرة على تحقيق النهضة والتنمية والاستمرار فيها.

واعتبر، ان حفل تخرج طلاب كليات العسكرية رسالة طمأنة للشعب المصري على مستقبلهم الكامل، ويؤكد جاهزية القوات المسلحة على مجابهة كافة التحديات على جميع الاتجاهات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.

وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.

ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".

وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".

وأكد، أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

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