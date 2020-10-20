وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:08 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

وزارة القوى العاملة التي تقوم بدور كبير في تنظيم عملية صرف مستحقات المواطنين من الدفعة الرابعة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح في استمرار عمليات صرف المنحة حتى نهاية العام الجاري 2020 وتلك الخبر أنتشر وقتها سريعاً وبالفعل قامت وزارة القوى العاملة فتح باب تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة للاستفادة من الدفعة الرابعة التي بعد أن كانت حلم وتحول إلى حقيقة ، بعد قرار رئيس الجمهورية الذي ينظر دائماً لمصلحة المواطنين رغم أن هناك الكثير لا يعلمون ولا يقدرون ما يقوم به ولكنه يسعى من أجل بناء دولة قوية غنية لديها قرارات في تحقيق الصعب. 

مضى على  المواطنين من العمالة الغير منتظمة والمتضررة من أزمة كورونا أصعب الظروف ولكن قبل أن تتأزم الأمور أكثر وفرت الدولة لهم منحة 500 لحين تخطي هذه الظروف ويعود المواطن للوقوف على قدميه والعمل مجدداً، خلال السطور التالية نستعرض لكم تحديد موعد صرف منحة 5000 للعمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة.

تحديد موعد صرف منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة
بدأ من قبل وزارة القوى العاملة استقبل طلبات التسجيل في منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة والتي كان من يوم السبت 10/10/2020 وحتى يوم الخميس 15/10/2020 والتي بلغ عدد المتقدمين عليها أكثر من 6 ملايين مواطن، أكد الوزارة أن خلال هذه الفترة يتم مراجعة جميع الطلبات وحصرها بشكل جيد لكي يحصل المستحقين على حقوقهم كاملة من الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر الجاري وتلك العملية تستغرق عدة أيام ويتم الصرف قبل أنتهاء الشهر وسوف يتلقى المستفيدين رسالة توضح ذلك قبل الموعد ب 24 ساعة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة
خطوات لا يوجد أبسط منها لمعرفة القبول في الدفعة الرابعة من المنحة وهي كالتالي:-

- الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة.
- إدخال الرقم القومي.
- رقم الطلب.
- الضغط على كلمة بحث.
- يتم ظهور التفاصيل بعد الانتهاء من المراجعة.

وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

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