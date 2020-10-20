روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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شهدت روسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 16319 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى مليون و431635 إصابة.

 

وسجل المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، 269 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24635 منذ بدء تفشي الوباء.

 

وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 9704 أشخاص ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و85608، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الوباء في روسيا حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 4999 إصابة.

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