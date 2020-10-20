موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تصعيد أحمد عبد القادر القادم في الميركاتو الصيفي الحالي من فريق سبارتا براغ التشيكي.









وكان الأهلي قد أعلن في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي عودة لاعبه الشاب أحمد عبد القادر إلى صفوفه بعدما قضى موسمين في نادي سبراتا براغ التشيكي.









استقرار موسيماني على تصعيد عبد القادر إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاء بعدما أخطر مسؤولو النادي الأحمر المدرب الجنوب إفريقيا بمميزات اللاعب وقدراته الكبيرة والتي تجعله يستحق التواجد مع الفريق الأول.









ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في الدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.



