منة فضالي تعلن عن مسلسلها الجديد مع وفاء عامر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها برفقة أبطال مسلسل "هى".


وعلقت قائلة"بسم الله توكلنا على الله مسلسل هى إخراج محمد النقلى، تأليف أحمد صبحى، بطولة وفاء عامر، ودينا ومنذر ريحانة، ايتن عامر، هاجر الشرنوبي، منة فضالي".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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وفا الفنانة منه فضالي

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